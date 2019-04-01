Выборы в Украине: ЦИК обработала почти 80% протоколов. Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины продолжает публиковать официальные данные по итогам голосования в первом туре выборов президента Украины.

ЦИК обработала 79,18% протоколов, или 14 млн 706 тыс. 096 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,41%. Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 16,05%. Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,24%.

По Донецкой области обработано 71,18% протоколов (604 тыс. 944 проголосовавших избирателя).

В Луганской области обработано 54,85% протоколов (158 тыс. 743 избирателя).

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%.