На Донетчине долги по зарплате работникам угольной промышленности сократились в 2,8 раза. Новости

В Донецкой области долги по выплате заработной платы на 1 марта 2019 года составили 465,8 млн грн, или 19% всех долгов по ее выплате в Украине (2 млрд 446,8 млн грн)*. В течение февраля 2019 года задолженность по зарплате уменьшилась на 9,3% (на 47,3 млн грн), а по сравнению с 1 января 2019 года – на 0,3% (1,4 млн грн). Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, по данным ведомства, невыплаченная зарплата эквивалентна 11,8% фонда оплаты труда, начисленного за февраль (в среднем по Украине – 3,3%).

Задолженность по зарплате на экономически активных предприятиях области составила на 1 марта 2019 года 411,1 млн грн, или 88,2% всех долгов. Это на 10,3% меньше, чем было на 1 февраля 2019 года, однако на 0,4% больше по сравнению с 1 января 2019 года.

Отмечается, что в промышленности долги перед работниками экономически активных предприятий в течение февраля уменьшились на 11,1%, и на 1 марта 2019 года составили 377,8 млн грн, или 91,9% задолженности экономически активных предприятий всех видов деятельности. Из них 40,4 млн грн не выплачено работникам угольной промышленности, что в 2,8 раза меньше, чем было на 1 февраля.

«Вместе с тем увеличились в феврале на 8,6%, составив на 1 марта 88,4 млн грн, долги работникам экономически активных предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами», – говорится в сообщении.

Самой большой оставалась задолженность по выплате заработной платы работникам экономически активных предприятий машиностроения: на 1 марта 2019 года она составила 221,4 млн грн.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.