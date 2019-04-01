Пособия на детей в многодетных семьях: Начат прием заявлений на выплату. Новости

Сегодня, 1 апреля, начат процесс получения заявлений на выплату пособия на детей в многодетных семьях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«С 1 апреля 2019 года правительственным решением с целью улучшения материального положения многодетных семей, создания условий для воспитания детей, воспитывающихся в таких семьях, введен новый вид социальных выплат – пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, будет назначаться на третьего и каждого последующего ребенка с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами в ежемесячном размере 1 700 грн и будет выплачиваться ежемесячно по месяц достижения ребенком 6-летнего возраста включительно.

«Обращаем внимание, что для граждан, которые обратятся в период с апреля по июнь 2019 год включительно по предоставлению помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, указанная помощь будет назначаться с 1 апреля 2019 года», – отмечается в сообщении.

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