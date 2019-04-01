Считают нецелесообразным: Тука объяснил низкую явку переселенцев на выборах. Новости

Большая часть жителей Донбасса, которые зарегистрированы как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), но проживают на временно неподконтрольных украинской власти территориях, считают нецелесообразным участие в выборах президента Украины. Такое мнение выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Георгий Тука.

«К сожалению, немного людей, занимающих гражданскую активную позицию», – сказал он.

При этом Тука отметил, что еще два месяца назад он делал прогноз, что участие в избирательном процессе переселенцев из Донбасса и Крыма будет неактивным и невысоким, и может достичь лишь 30-40%, в отличие от остальной территории, где, по его прогнозам, явка должна составить более 70%. «Большая часть переселенцев, и об этом не нужно забывать и скрывать, будто страус в песок голову прятать, они фактически проживают на оккупированных территориях, несмотря на то, что имеют статус внутренне перемещенных лиц. Ради того, чтобы проголосовать, нужно пересекать линию разграничения, есть большая часть людей, которая не хочет этого делать и считает это нецелесообразным», – заявил замминистра.

Кроме того, по словам Туки, на переселенцев хотят навесить очередное клеймо. «Были такие упреки, мол, власть специально приняла решение упрощения режима для переселенцев (процедура временного изменения места голосования, – ред.), чтобы их использовать для фальсификаций. Это полный идиотизм и бред, потому что в среднем линию разграничения в сутки в обе стороны пересекают 30 тысяч лиц. Если в день выборов даже немного увеличится, 40 тысяч, это капля в море, которая никаким образом не повлияет на результаты общенациональных выборов. Поэтому такие манипуляции, с моей точки зрения, это дискриминация в целом наших граждан переселенцев, которым в очередной раз пытаются прилепить какое-то клеймо, что они фальсификаторы выборов», – рассказал Георгий Тука.

Как сообщалось ранее, только 8% переселенцев до конечного срока – 25 марта – смогли изменить место голосования для участия в выборах президента Украины 31 марта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Обозреватель»

Читайте также: