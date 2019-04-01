Обстрел Золотого: ГПУ передаст информацию в Международный уголовный суд (Фото). Новости

По населенному пункту Золотое-4 (Попаснянский р-н, Луганская обл.) 30 марта незаконные вооруженные формирования (НВФ) вели прицельный обстрел, применяя тяжелую артиллерию. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Как рассказали в пресс-службе, ГПУ в очередной раз задокументирован факт нарушения законов и обычаев войны во время обстрела города Золотое-4. «30 марта 2019 года около 18:00, а именно за день до проведения выборов президента Украины, российско-террористические силы с целью запугивания гражданского населения, формирования у населения негативного мнения относительно государственной власти Украины, применяя тяжелую артиллерию, вопреки международному гуманитарному праву осуществили прицельный обстрел г. Золотое-4 Попаснянского района Луганской области», – говорится в сообщении.

На место происшествия выехала группа в составе сотрудников управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины. «С полным соблюдением требований процессуального законодательства Украины прокуроры задокументировали факты нарушения российско-террористическими силами законов и обычаев войны. В частности, в ходе осмотра места происшествия установлено, что по ул. Первая Вольная в результате артиллерийского обстрела полностью разрушен жилой дом и 1 дом поврежден», – отмечается в сообщении.

По информации ГПУ, обстрел велся снарядами калибра 152 мм из временно неподконтрольного украинской власти Первомайска (Луганская обл.).

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления. «Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного гуманитарного права будут переданы в Международный уголовный суд», – подытожили в ведомстве.

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