Выборы президента Украины: Что нужно знать для участия во втором туре. Новости

На второй тур выборов президента Украины нужно подать заявление об изменении места голосования повторно – до 15 апреля. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния»).

Так, согласно Закону «О выборах Президента Украины», если ни один кандидат не получил больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, то Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначает повторное голосование на третье воскресенье после дня выборов – 21 апреля 2019 года.

Для всех граждан Украины, которые будут находиться 21 апреля не по месту регистрации, нужно будет снова изменить место голосования – даже если они меняли место голосования на выборах 31 марта. «Вопрос со сроками – когда это можно сделать? Точно, что не позднее 15 апреля. Но пока результаты выборов 31 марта официально не установлены, и второй тур не назначен, до тех пор отделы ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) не будут принимать заявления о временном изменении места голосования», – говорится в сообщении.

Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко выразил надежду, «что подсчет у нас состоится так же хорошо, как и голосование». «Итак, можем ожидать, что вскоре будет объявлено повторное голосование, и в отделы ведения ГРИ вновь будут стоять очереди», – отмечается в сообщении.

По данным ГРИ, в период с 1 января по 25 марта 2019 года 75 тыс. 737 избирателей с временно неподконтрольных украинской власти территорий подали заявления об изменении места голосования. Из них 4 тыс. 419 граждан имеют избирательный адрес в Крыму, 1 тыс. 109 – в Севастополе, 46 тыс. 338 и 23 тыс. 871 – на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей соответственно. Всего процедурой изменения места голосования воспользовалось 315 тыс. 725 избирателей. «Успеют ли все они подать заявления в соответствующие отделы ведения Государственного реестра избирателей? Конечно, нет. Поэтому мы советуем внимательно следить за сообщениями на сайте ЦИК и ГРИ, и сразу обращаться с заявлением, как только появится эта возможность», – подытожили общественники.

Напомним, по предварительным данным, в Украине будет второй тур выборов президента.

Как сообщалось раннее, только 8% переселенцев до конечного срока – 25 марта – смогли изменить место голосования для участия в выборах президента Украины 31 марта.

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