Выборы президента рядом с войной: Как голосовали в прифронтовой Станице Луганской (Фото). Новости

В прифронтовой Станице Луганской впервые за 9 лет состоялись выборы президента Украины. Сегодня, 1 апреля, фоторепортаж о том, как это происходило, опубликовало «Радио Свобода».

Станица Луганская расположена в 15 км от временно неподконтрольного украинской власти Луганска. В 2014-2016 годах здесь происходили ожесточенные бои. Не тихо здесь и сейчас. Расстояние между позициями сторон от сотен метров до нескольких километров. Однако, несмотря на это, выборы президента Украины тут все же состоялись.

Отмечается, что в последнее время в Станично-Луганский район начали возвращаться люди, среди них немало детей. Но основная проблема, которая мешает возвращению – нестабильная ситуация и отсутствие работы. В результате вооруженного конфликта большое количество людей из этих территорий выехало. Подавляющее большинство сейчас – это люди пожилого возраста. Они охотно участвовали в голосовании.

Вопреки ожиданиям, явка на участках в Станице Луганской была относительно невелика. В среднем около 20-30% от количества избирателей по спискам. Люди жаловались на слишком длинный бюллетень, особенно пожилые люди со слабым зрением.

В свою очередь, контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» в день выборов работал в штатном режиме. Хотя людей с неподконтрольной территории шло меньше, чем обычно. Все участки города в день выборов охранялись военизированными отрядами полиции.

Украинские военные выбирали главнокомандующего на полевом избирательном участке вблизи передовых позиций ВСУ в Станице Луганской. Военных привозили в участок небольшими группами, чтобы не уменьшать боеспособность передовых позиций. Как отмечают корреспонденты, голосование проходило с соблюдением всех процедур. Военные говорили о важности участия в голосовании «в стране, где идет война».

Избирательные участки были расположены в основном в школах, клубах, железнодорожных вокзалах.

Участок, на котором корреспонденты наблюдали за подсчетом голосов, расположен в центре Станицы Луганской. Председатель этого участка отметил низкую явку. Зарегистрировано было 1 365 избирателей, однако проголосовало только 374 человека. Из-за низкой явки подсчет голосов длился всего час.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%.

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