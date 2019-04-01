Наезд на пешехода в Донецке: Водитель скрылся. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке водитель легкового автомобиля совершил смертельное ДТП. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

ДТП произошло 28 марта около 23:00 в Куйбышевском районе Донецка. Водитель автомобиля вблизи перекрестка пр. Панфилова-ул. Краснозоренская совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги. После ДТП водитель неустановленного автомобиля скрылся. В результате аварии пешеход в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где скончался.

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