В ходе голосования на выборах в Украине фиксировали ложные сообщения о минированиях. Новости

В ходе голосования на выборах президента Украины 31 марта как полиция, так и наблюдатели фиксировали псевдо-минирования. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 апреля, в ходе пресс-конференции рассказал глава «Комитета избирателей Украины» Алексей Кошель.

«В соответствии с сообщениями Национальной полиции, вчера, в день голосования были факты ряда псевдо-минирований избирательных участков. В целом речь идет о 18 псевдо-минированиях избирательных участков», – сказал он.

«И еще одно псевдо-минирование штаба одного из кандидатов в Черниговской области», – сообщил Кошель.

Эксперт напомнил, что «Комитет избирателей Украины» еще два месяца назад сообщал, что технология псевдо-минирования может быть использована на выборах, как одна из избирательных технологий. «Сейчас пока сложно давать оценку, почему эта технология настолько активно использовалась, но, на наш взгляд, это попытка проверки эффективности этой технологии, и есть риск использования технологии псевдо-минирований во втором туре выборов, а именно – как влияние на явку избирателей», – заявил общественник.

Он добавил, что общественники в этом отношении позитивно оценивают действия Национальной полиции, а также в плане предупреждения возможных правонарушений.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.

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