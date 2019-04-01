На Луганщине пенсии пересчитаны 92% пенсионеров: Кому и на сколько. Новости

В Луганской области пересчитано пенсий 92% пенсионеров. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации со ссылкой на данные Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

«Перерасчет ранее назначенных пенсий 1 марта 2019 года проведен автоматизированным способом путем увеличения средней заработной платы, которая учитывается для исчисления пенсии, на 17%», – говорится в сообщении.

Так, перерасчету подлежат:

1. Пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, размер которых исчислен в соответствии со ст. 27 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» 09.07.2013 № 1058-IV, которые были рассчитаны с применением показателя средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учтен для исчисления пенсии, – 3 764,40 грн.

Расчет зарплаты для исчисления пенсии 3 764,40 грн (показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учтен для исчисления пенсии по материалам электронного пенсионного дела, по состоянию на 01.10.2017) х 1,17 (коэффициент увеличения) = 4 404,35 грн.

2. Пенсии, назначенные инвалидам Второй мировой войны и инвалидам армии в соответствии с ч. 1 ст. 43 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», которые были рассчитаны с применением показателя средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учтен для исчисления пенсии, – 3 764,40 грн.

Расчет зарплаты для исчисления пенсии 3 764,40 грн (показатель средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учтен для исчисления пенсии по материалам электронного пенсионного дела, по состоянию на 01.10.2017 ) х 1,17 (коэффициент увеличения) = 4 404,35 грн.

3. Пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы в соответствии со ст. 54 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», рассчитанные из заработка, полученного за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, размер пенсии по которым исчислен в размере возмещения фактических убытков с применением показателя средней зарплаты в Украине, с которой оплачены страховые взносы и который учтен для исчисления пенсии, – 928,81 грн.

Расчет заработной платы для исчисления пенсии 928,81 грн (показатель, который применен при назначении пенсии) х 1,17 (коэффициент увеличения) = 1 086,71 грн.

«Произведенный перерасчет пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, который учитывается для исчисления пенсии, коснулся 92% пенсионеров Луганской области», – подытожили в пресс-службе ЛугОВГА.

Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской областях сравнительно высокий размер средней пенсии по Украине.

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