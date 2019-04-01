Протоколы с мокрыми печатями первыми сдал в ЦИК окружком из Донецкой области. Новости

« Укринформ ». Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила первый оригинал протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования на очередных выборах президента Украины. Соответствующий протокол на заседании ЦИК сегодня, 1 апреля, передала ОИК (окружная избирательная коммиссия) 51-го территориального избирательного округа, который находится в Зайцево (Бахмутский район, Донецкая обл.), сообщает

Сейчас Центризбирком начал непрерывное заседание, в ходе которого будут приниматься протоколы от окружных избирательных комиссий и которое завершится составлением итогового протокола о результатах голосования на выборах президента 31 марта.

В состав ОИК № 51 входит только две участковые избирательные комиссии. В голосовании на 51-м округе приняли участие 895 избирателей.

Согласно результатам выборов, наибольшую поддержку в округе получил Юрий Бойко – за него отдали свои голоса 31,28% избирателей.

На втором месте – Петр Порошенко (27,82%), на третьем – Владимир Зеленский (27,37%).

Александра Вилкула поддержали 3,12% избирателей округа, Юлию Тимошенко – 2,45%, Олега Ляшко – 2,23%.

Остальные кандидаты набрали менее 1%, а за 17 кандидатов не проголосовал ни один избиратель.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%.

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