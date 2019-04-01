Донетчина: Мониторы омбудсмена проверили соблюдение избирательных прав жителей поселков на линии разграничения. Новости

В Донецкой области мониторинговая группа офиса омбудсмена Украины проверила соблюдение избирательных прав пограничников и жителей прилегающих к линии разграничения населенных пунктов. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

«С целью осуществления парламентского контроля за соблюдением избирательных прав военнослужащих Краматорского пограничного отряда и жителей Донецкой области 31 марта 2019 года осуществлен мониторинговый визит рабочей группы секретариата Уполномоченного в Краматорский пограничный отряд, на КПВВ "Майорское", а также избирательные участки пгт. Майорское, развернутых для голосования жителей населенных пунктов, прилегающих к линии разграничения, и граждан, которые проживают на временно оккупированной территории и изъявили желание принять участие выборах президента Украины (избирательные участки № 141527 и 141523)», – говорится в сообщении.

Так, члены мониторинговой группы провели встречи с командованием пограничного отряда во время которых обсуждались вопросы организации голосования пограничников (создание условий, которые бы обеспечили такое право каждому из военнослужащих Госпогранслужбы, привлеченных в день голосования к несению службы в нарядах), с избирателями региона (военнослужащими и жителями Донетчины), осуществлен контроль организации избирательного процесса на избирательных участках, где проводилось голосование указанными выше категориями граждан Украины, а также контроль организации и осуществления пропуска через КПВВ «Майорское» граждан Украины – жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой области, с целью обеспечения их конституционного права на участие в выборах.

«Как показала проверка, в пограничном отряде созданы все условия для голосования личного состава, что позволило в течение дня, до закрытия избирательных участков, воспользоваться этим правом всему личному составу отряда, включая военнослужащих, привлеченных к несению службы в пограничных нарядах», – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что пограничниками была обеспечена и возможность участия в голосовании жителями временно неподконтрольных украинской власти территорий, для которых в непосредственной близости от КПВВ был открыт избирательный участок. «Ни одному лицу в этот день не было отказано в пропуске через пункт контроля. Хотя следует отметить достаточно невысокую активность этой категории избирателей. Зато высокую организованность и активность в избирательном процессе проявили жители прилегающих к линии соприкосновения населенных пунктов Зайцево и Майорска, которым государством также созданы все условия для свободного волеизъявления», – сообщили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Уполномоченного ВРУ по правам человека Фото: пресс-служба Уполномоченного ВРУ по правам человека Фото: пресс-служба Уполномоченного ВРУ по правам человека

«Нарушений избирательного законодательства на этих избирательных участках не выявлено: голосование началось в определенное законом время, избирателям созданы все условия для свободного волеизъявления. Жалоб на создание препятствий в голосовании не поступало», – подытожили в пресс-службе украинского омбудсмена.

Как сообщалось ранее, в день выборов 31 марта все сотрудники представительства уполномоченного ВРУ по правам человека в Луганской и Донецкой областях осуществляли мониторинг избирательного процесса в местах лишения свободы, чтобы не допустить нарушений избирательных прав тех, кто там находится.

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