В Украине наблюдатели заявили о массовых нарушениях тайны голосования. Новости

В Украине наблюдатели в день голосования на выборах президента массово фиксировали нарушения тайны голосования. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 апреля, в ходе пресс-конференции рассказал аналитик «Комитета избирателей Украины» Денис Рыбачок.

«В таком масштабе мы встретились с такой проблемой впервые. Ранее мы уже имели некоторые прецеденты, когда нарушалась тайна голосования и граждане оглашали, за кого они проголосовали или выставляли фотоматериалы, но это были единичные случаи», – сказал он.

По его словам, в частности, подобные ситуации были в ходе выборов в объединенные территориальные громады. «Но если мы сравним с предыдущими выборами президента 2014 года, то увидим, что количество фактов нарушений тайны голосования существенно возросло», – отметил эксперт.

«Нам сложно вспомнить хотя бы некоторые примеры, когда в 2014 году такие факты имели место. Сейчас мы имеем все основания для того, чтобы говорить, что эта проблема является достаточно масштабной по своей сути. Иногда к разглашению тайны голосования были привлечены даже публичные лица, в частности один из кандидатов в президенты, один из городских голов, также несколько должностных лиц», – добавил аналитик.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.

Читайте также: