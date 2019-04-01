Поменять оператора, сохранив номер: Как будет работать новшество мобильной связи. Новости

Скоро украинцы смогут менять операторов, сохраняя свой номер телефона. Нацкомиссия по госрегулированию в сфере связи (НКРСИ) 1 мая запускает услугу переноса мобильных номеров MNP (Mobile Number Portability), пишет «Сегодня».

История с закреплением номера за абонентом без привязки к оператору тянется еще с 2010 года, когда был принят соответствующий закон. Но на протяжении девяти лет дату запуска переносили – активная фаза по внедрению MNP стартовала лишь после нового года: до 1 февраля операторы должны были завершить все подготовительные работы, а до 30 апреля – протестировать и отладить систему. В сети же создан сайт mnp.com.ua с инструкцией по смене оператора с сохранением номера мобильного телефона.

«В мировой практике считается, что это законное право потребителя и признак здоровой конкуренции на рынке телекоммуникаций. Номер – это ваша персональная информация, и никто, кроме вас, не имеет права использовать ее», – отмечают специалисты портала.

Абоненты называют массу других причин беречь свой номер телефона и нести его сквозь года.

«У меня он привязан к банковским и скидочным картам. Плюс на него зарегистрированы мои аккаунты в соцсетях, рабочие кабинеты в приложениях. Не говоря уже о том, что я номером пользуюсь давно и его жалко терять, потому что по нему меня могут отыскать все мои давние друзья и коллеги», – говорит 35-летняя киевлянка Ольга Мальцева.

Бесплатная услуга переноса номера доступна только тем, у кого номер мобильного зарегистрирован, то есть привязан к имени абонента. Уточнить это можно, позвонив на горячую линию оператора, а исправить – на сайте (по ЕЦП) или в магазине действующего оператора (по любому удостоверению личности – от паспорта до карты мигранта). Следующий шаг – подать заявку на перенос номера, указав нового оператора.

«Как только оператор, от которого вы уходите, даст согласие на перенос, вы сможете прийти в ближайший магазин своего нового оператора и получить там новую SIM-карту, на которую после этого будет автоматически перенесен номер», – говорится в инструкции.

Кстати, после смены оператора всем звонящим на старый номер будет автоматически сообщаться, что номер портирован.

Но отказать в такой услуге тоже могут. Оператор вправе не отпустить абонента, если номер зарегистрирован на другого человека, если данные в заявлении оказались неполными или недостоверными. Также система может не пропустить перенос, если он выполняется не первый раз за последние 30 дней или заявления поданы сразу нескольким операторам.

Ранее началась регистрация абонентов мобильной связи: в Украине начали работать новые правила. Главным нововведением стало то, что абоненты смогут подать как бумажное, так и виртуальное заявление для того, чтобы зарегистрироваться в сети.