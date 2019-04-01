Тяжелая и изнурительная поездка: МККК о пересечении линии разграничения через КПВВ «Станица Луганская» (Фото). Новости

Пересечение линии разграничения в Луганской области через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» для пожилых людей является тяжелым и изнурительным процессом. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщили в пресс-службе Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине на странице организации в Facebook.

В организации рассказали историю одну из мирных жительниц. «Каждые два месяца госпожа Римма пересекает линию соприкосновения в Станице Луганской. Для восьмидесятилетней женщины это всегда тяжелая и изнурительная поездка, которая занимает почти целый день. Часть дороги ей приходится проходить пешком, ведь "Станица Луганская" – это единственный КПВВ, который недоступен для транспорта», – говорится в сообщении.

Как отмечают в МККК, при любых погодных условиях и несмотря на труднодоступность неисправного моста, который соединяет окраины временно неподконтрольного украинской власти Луганска и Станицы Луганской, очередь желающих пересечь здесь линию разграничения всегда велика. «Поэтому ждать проверку документов и прохождения пунктов пропуска госпоже Римме приходится часами. Имеющейся инфраструктуры на КПВВ "Станица Луганская" бывает недостаточно, чтобы обеспечить большой поток людей базовыми услугами в пиковые периоды», – отмечается в сообщении.

Поэтому недавно представители МККК начали строить дополнительное 35-метровое укрытие, рассчитанное на 250 человек. Оно защитит людей от солнца, дождя и ветра.

Напомним, по мнению координатора системы ООН, координатора по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани, пересечение линии соприкосновения на Донбассе, особенно в Луганской области, – это ужас.

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