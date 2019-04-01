В Кремле дали ответ Зеленскому на обещание потребовать у РФ компенсацию за Крым и Донбасс. Новости

Кремль готов объяснять любому политику свою позицию по Донбассу и считает не подлежащей обсуждению тему принадлежности Крыма. Об этом сегодня, 1 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский «Интерфакс».

Таким образом Песков прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, заявившего, что в случае встречи с Владимиром Путиным он намерен потребовать у него возвращения территорий и выплаты компенсаций Украине за их захват. «Мы готовы объяснять любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никаких украинских территорий. Об этом не может идти речи, потому что непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной...», – сказал Песков.

«А что касается упоминания Крыма в этом контексте, то мы считаем его недопустимым. Это тема, которая вообще не подлежит обсуждению. Эта тема закрыта раз и навсегда», – добавил пресс-секретарь главы РФ Путина.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует по предварительным результатам первого тура голосования, обратился к своим сторонникам и всем украинцам.

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