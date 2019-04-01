Количество переселенцев в Украине продолжает расти. Новости

В Украине по состоянию на сегодня, 1 апреля, учтены 1 млн 369 тыс. 787 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, что по состоянию на 25 марта в Украине были учтены 1 млн 363 тыс. 754 переселенца. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 6 тыс. 033 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

Читайте также: