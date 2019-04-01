НАТО прокомментирует выборы в Украине после второго тура, – Столтенберг. Новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что комментировать выборы в Украине будет возможным после их завершения, то есть после результатов второго тура. Об этом он сообщил сегодня, 1 апреля, на пресс-конференции в Брюсселе, передает «Укринформ».

«Что касается выборов в Украине – выборы продолжаются. Сегодня рано комментировать итоги выборов, потому что впереди – второй тур. В странах – членах НАТО выборы проходят постоянно. Важно, чтобы они были свободными и справедливыми. Поэтому, стоит сейчас дождаться второго тура выборов в Украине перед тем, как делать выводы», – отметил Столтенберг.

В то же время, он не дал прямого ответа, ожидается ли встреча в формате НАТО–Украина во время юбилейного саммита НАТО по случаю 70-летия Альянса в декабре этого года. «Это будет встреча лидеров НАТО, посвященная 70-й годовщине Альянса. Мы выбрали Лондон для такой встречи, потому что именно в этом городе размещалась первая штаб-квартира НАТО. Но это будет очень короткая встреча», – сказал Генеральный секретарь НАТО.

Также, комментируя развитие отношений с Украиной, он подчеркнул, что союзники по НАТО признают евроатлантические стремления Украины, и именно поэтому оказывают ей помощь в осуществлении реформ и в развитии сектора безопасности и обороны.

По его словам, Украине стоит сосредоточить внимание именно на продолжении реформ, на совершенствовании структур безопасности и демократических институтов, включая борьбу с коррупцией.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%.

По результатам обработки 80,2% электронных протоколов, во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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