«Доступные лекарства» теперь еще доступнее, – Супрун. Новости

С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Украине пациенты получают препараты по программе «Доступные лекарства» по электронным рецептам. Об этом сообщила на своей странице в Facebook и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«"Доступные лекарства" теперь еще доступнее. Программа перешла к Национальной службе здоровья Украины. Это изменение трансформирует весь механизм работы программы, в частности – пациенты, которые ею пользуются, будут получать рецепт на лекарства в совершенно другом формате», – написала она.

По словам Супрун, теперь «никаких бумажек, которые могут плохо читаться». На мобильный телефон пациента будет приходить СМС с номером рецепта и кодом подтверждения, который нужно будет назвать в аптеке, участвующий в программе. По этому номеру провизор будет находить рецепт – его врач будет выписывать в электронной системе. «Вся медицинская информация о пациенте надежно защищена», – отметила Супрун.

Также, при необходимости, врач может распечатать пациенту консультационный вывод с назначением лекарств, номером рецепта и кодом подтверждения. Провизор будет предлагать лекарства в соответствии с рецептом. Их, как и раньше, можно будет забрать бесплатно или доплатить небольшую разницу.

Кроме того, как рассказала и. о. министра здравоохранения, уже не нужно быть привязанным к аптеке в том же районе, где вам выписали рецепт. «"Доступные лекарства" доступны для каждого пациента в каждой аптеке, которая имеет договор с НСЗУ. Где бы она ни была. Сейчас таких аптек 5 041. Новые аптеки продолжают присоединяться к участию в программе. Поэтому, если вы выбрали семейного врача, терапевта или педиатра не рядом с домом, а в соседнем селе или городе, теперь получить лекарства по рецепту вы можете в удобной для вас аптеке. Не обязательно получать лекарства в аптеке, что находится рядом с вашим врачом», – объяснила Супрун.

На сайте НСЗУ есть дешборд, где можно просмотреть состояние заключения договоров, а также перечень аптек, в которых отпускают «Доступные лекарства».

«Также важно – получить электронный рецепт на лекарства по программе теперь можно только у семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у вас подписана декларация. Не страшно, если своего врача еще не нашли. Декларацию можно подписать во время ближайшего визита к врачу и сразу же получить электронный рецепт на свои лекарства. Это можно сделать и в частном медучреждении, и у врача-ФЛП, если они заключили договор с НСЗУ», – подытожила Ульяна Супрун.

Ранее сообщалось, что в Украине программа «Доступные лекарства» будет расширена.

Напомним, с 1 марта в Украине в тестовом режиме заработала электронная медицинская карта в электронной системе здравоохранения.

Также сообщалось, что Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) создала электронную карту всех учреждений, которые оказывают первичную медицинскую помощь и врачей, заключивших договор с НСЗУ.

Читайте также: