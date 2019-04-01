Вымогали взятки: В Мариуполе обжалуют оправдательный приговор врачам судмедэкспертизы. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) прокуратура обжалует решение суда, который вынес оправдательный приговор врачам бюро судебно-медицинской экспертизы, вымогавшим взятки. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Мариупольской местной прокуратурой № 1 готовится апелляционная жалоба в Донецкий апелляционный суд на приговор Ильичевского районного суда Мариуполя, которым вынесен оправдательный приговор в уголовном производстве по обвинению двух судебно-медицинских экспертов коммунального учреждения здравоохранения "Донецкое областное бюро судебно-медицинской экспертизы"», – говорится в сообщении.

Врачи обвинялись в том, что в период с 11 по 28 августа 2017 года, используя свои полномочия, требовали и получали неправомерную выгоду в размере от 500 до 3 тыс. грн от родственников умерших граждан за проведение вскрытия и выдачу справок о смерти.

Как уточняется, несмотря на обоснованные и полные доказательства, приведенные публичным обвинением, суд первой инстанции вину врачей в совершении уголовного преступления, по ч. 4 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) УК Украины, не признал, что стало основанием для обжалования приговора в апелляционном порядке.

Следует отметить, что санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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