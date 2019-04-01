Немного увеличилась: ЦИК откорректировала данные по явке избирателей. Новости

Центральная избирательная комиссия откорректировала данные по итоговой явке избирателей. Общая численность избирателей уменьшилась на 722 чел., количество принявших участие в голосовании увеличилось на 3 834 чел. В результате уровень активности украинцев в день голосования вырос на 0,02%. Таким образом явка по подсчетам ЦИК на данный момент составляет уже 63,54%
Так, в ночь на 1 апреля, после обработки данных по всем 199 округам, указывалось, что:
- в списках избирателей на завершение процесса голосования значилось 29 млн 621 тыс. 919 украинцев;
- в голосовании приняли участие 18 млн 817 тыс. 323 избирателя, т. е. явка составила 63,52%.
Сейчас на сайте Центризбиркома указано, что:
- также обработаны данные по 199 округам из 199;
- количество избирателей, внесенных в списки избирателей на окончание голосования, – 29 млн 621 тыс. 197 чел.;
- приняли участие в голосовании (получили бюллетени) – 18 млн 821 тыс. 157 чел.
Таким образом, на данный момент явка в первом туре выборов президента Украины составила 63,54%.
В целом на ранжирование регионов по активности избирателей это не повлияло. Лидерами как и раньше остаются Львовская и Волынская области, а также город Киев. Ниже всего явка в Закарпатской области. Из 25-ти регионов Донецкая область осталась на 20-м месте, Луганская – на 23-м.
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Окончательные данные по явке избирателей будут указаны в итоговом протоколе ЦИК, касающемся результатов выборов 31 марта.
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