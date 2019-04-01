В «ДНР» ввели лимиты на вылов рыбы . Новости

В «ДНР» приняли постановление «Об утверждении порядка распределения общих допустимых уловов водных биоресурсов (лимитов) применительно к видам квот их добычи (вылова)». Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба «правительства ДНР».

Сообщается, что этот запрет позволит создать систему распределения допустимых уловов рыбы, исходя из данных о ее промысловых запасах и мер по их восстановлению. Также это позволит урегулировать распределение квот между рыболовецкими хозяйствами.

Кроме этого, утвержден порядок рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях. «Этот акт позволит обеспечить осуществление рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, применяемого для определения видового, возрастного, размерно-весового и количественного состава водных биологических ресурсов, характеристик питания, технологического контроля рыбохозяйственных процессов, проведения мониторинга состояния водных биоресурсов и регулирования промысла», – разъяснил «председатель госкомитета водного и рыбного хозяйства ДНР» Сергей Чернышев.

Напомним, что в «ДНР» утвердили перечень мест для разрешенного любительского лова рыбы в водных объектах на время весенне-летнего запрета 2019 года и установили сроки запрета на лов (добычу) водных биоресурсов на период нереста рыбы.