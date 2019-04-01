Не боится выстрелов и пешком ходит в школу 4 км : Жизнь мальчика на линии фронта на Луганщине (Фото). Новости

В селе Катериновка (Луганская обл.), которое находится практически на линии фронта, живет мальчик Женя, который уже привык к обстрелам. Его историю сегодня, 1 апреля, на своей странице в Facebook рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«Вчера познакомился с мальчиком Женей. Мальчик живет в Катериновке Луганской области (линия фронта). Выстрелов он уже не боится, говорит, что привык, а мама его оставила и живет с бабушкой и отцом. Парень каждый день встает в 5 утра и идет в школу (4 км), в любую погоду, а там практически бездорожье и частые обстрелы...», – написал представитель омбудсмена.

По словам Лисянского, мальчик очень любит учиться. «Как мне рассказали жители поселка, сейчас у него одна мечта, это чтобы у него дома появился интернет. Это, наверное, самое сильное мое впечатление за последний год…», – добавил он.

Представитель омбудсмена заверил, что интернет у Жени будет уже на следующей неделе. «Хотя бы этим я могу помочь», – подытожил Павел Лисянский.

Как сообщалось ранее, конфликт на Донбассе продолжает угрожать физическому и психологическому состоянию детей, особенно тех, кто проживает вдоль линии разграничения, где активные боевые действия являются наиболее интенсивными, а учебные заведения находятся под угрозой.

Напомним, по данным ЮНИСЕФ, на Донбассе примерно 500 тыс. детей, которые живут в зоне конфликта на Донбассе, требуют безотлагательной защиты и гуманитарной помощи, в том числе доступа к чистой питьевой воде, безопасной среды для обучения, качественного здравоохранения и психосоциальной поддержки.

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