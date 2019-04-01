В Славянске создали новое образовательное пространство для 600 школьников. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) после капитального ремонта открылась местная школа № 13, обновленная по принципам Нового образовательного пространства (НОП), где обучаются 600 школьников. Об этом заявил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщает сегодня, 1 апреля, пресс-служба ведомства.

«В Славянске после капремонта открылась опорная школа. И таких школ, реконструированных по принципам Нового образовательного пространства, в Донецкой области уже 19. Дети счастливы учиться там!», – отметил Парцхаладзе.

Сегодня в обновленном заведении учатся 600 школьников. По принципам НОТ здесь был обновлен и покрашен фасад, сделан ремонт классов и коридоров. Стены школы украшают креативные рисунки. Также было закуплено новое современное оборудование и школьная мебель. Интерактивные доски есть в каждом классе, ноутбуки, новые компьютеры. обустроены лаборатории.

«Дети с удовольствием занимаются спортом в обновленном спортивном зале и играют в настольный теннис в перерывах. Кроме этого, в школе установлена ​​современная система безопасности и видеонаблюдения», – говорится в сообщении.

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