Житель Донетчины пытался подкупить патрульных полицейских. Новости

В Донецкой области житель Дружковки пытался предложить взятку патрульным полицейским, чтобы избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения. Открыто уголовное дело. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как отмечается, вечером, 21 марта, на автодороге Славянск – Донецк – Мариуполь работники патрульной полиции Константиновского отдела полиции остановили автомобиль «Ford Transit» которым управлял 43-летний житель Дружковки. Водитель двигался без включенного ближнего света фар вне населенного пункта. За несоставление в отношении него административного протокола водитель предложил полицейским взятку в 200 грн, что было зафиксировано с помощью бодикамер, которые были у полицейских.

«Сведения о совершении указанного уголовного преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 20 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Досудебное расследование продолжается.

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