Обработано 87% протоколов: Зеленский лидирует в 21 регионе из 25-ти. Новости

Центральная избирательная комиссия обработала 86,71% протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента Украины, прошедших 31 марта.

На данный момент учтено мнение 16 млн 145 тыс. 078 избирателей, что составляет 85,78% принявших участие в голосовании.

По Украине Владимир Зеленский имеет 30,31% голосов, Петр Порошенко – 16,01%, Юлия Тимошенко – 13,31%.

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Из 25 регионов Украины Зеленский лидирует в 21-м. Петр Порошенко удерживает 1-е место во Львовской и Тернопольской областях, Юрий Бойко – в Донецкой и Луганской областях.

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По Донецкой области обработано 82,90% протоколов (700 тыс. 149 проголосовавших избирателей). Здесь Бойко на 73 тыс. 378 голосов опережает Зеленского. Петр Порошенко сохраняет лидерство в одном округе № 52 (из подконтрольной Украине территории – Торецк и часть Бахмутского района) – 42,71%.

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В Луганской области обработано 65,11% протоколов (190 тыс. 243 избирателя). Здесь во всех округах лидирует Юрий Бойко.

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Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 621 тыс. 197 избирателей, в голосовании приняли участие 63,54%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%.

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