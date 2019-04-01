Выполнение задач в ООС: Какие выплаты и когда получат военнослужащие ВСУ. Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) за выполнение задач в операции Объединенных сил (ООС) в апреле текущего года получат выплаты в увеличенном размере за март 2019 года. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«В апреле текущего года выплаты в увеличенном размере получат военнослужащие ВСУ за выполнение ими в марте 2019 года задач в составе подразделений, участвующих в операции Объединенных сил», – говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что, как уже сообщалось ранее, с 1 марта текущего года увеличены размеры выплат за участие в ООС:

на первой линии соприкосновения – на 2 тыс. грн;

на второй – на 1 тыс. грн.

Кроме того, установлена ​​выплата вознаграждения военнослужащим ВМС ВСУ за время выполнения боевых задач в акватории Азовского моря из расчета 12 тыс. грн в месяц пропорционально дням такого участия.

«Таким образом, военнослужащий-контрактник из числа рядового состава за выполнение задач в ООС на первой линии соприкосновения будет получать денежное обеспечение от 22 157 грн, на второй линии – от 15 557 грн», – резюмировали в Минобороны.