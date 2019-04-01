Отсутствие наблюдателей РФ на выборах в Украине не повлияло на их легитимность, – ОБСЕ. Новости

Отсутствие российских наблюдателей в мониторинговой Миссии от ОБСЕ на выборах в Украине не стало большой потерей и не ставит под сомнение легитимность наблюдения за голосованием. Об этом сегодня, 1 апреля, заявил на пресс-конференции Специальный координатор краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ Илкка Канерва, сообщает « Сегодня.ua » .

Он напомнил, что исключение представителей одной из стран ОБСЕ из наблюдательной миссии противоречит одному из Копенгагенских обязательств, согласно которому страны-участницы организации приглашают друг друга для наблюдения за национальными выборами. « Вызывает сожаление тот факт, что конфликт привел к ситуации, когда страна вынуждена приостановить воплощение обязательства ОБСЕ в отношении другой страны. Отсутствие наблюдателей из одной страны не может иметь какого-либо влияния на легитимность нашего наблюдения » , – подчеркнул он и отметил, что надо учитывать необычно огромное количество международных наблюдателей, около тысячи, участвовавших в мониторинге за выборами в Украине.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации граждан РФ международными наблюдателями на выборах президента Украины 31 марта.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%.