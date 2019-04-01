Тайна голосования: «Опора» назвала наиболее массовое нарушение во время выборов. Новости

Разглашение тайны голосования стало наиболее массовым нарушением во время выборов президента Украины, сообщила координатор гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская в эфире « Радио Свобода » .

«Наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. И одно, и другое является серьезным нарушением. Потому что фотографирование избирательного бюллетеня могут иметь две предпосылки – просто желание обнародовать результаты голосования в соцсетях и, также, это может свидетельствовать о продаже своего голоса. К счастью, покрытие таких нарушений – около 4% избирательных участков в целом. И результат на самом деле на 1-1,5% выше, чем мы фиксировали в 2014 году», – сказала Айвазовская.

Также координатор «Опоры» обратила внимание на процедурные нарушения, в частности, некорректное проведение утренних заседаний избирательных комиссий. «Были факты нарушений, которые касались процедурных моментов, но что интересно – их процент был меньше, чем в 2014 году, это уже определенный прогрессивный результат», – отметила Айвазовская.

По словам Айвазовской, явка на этих выборах была выше, чем в 2014 году на 3%. Избирательный процесс она назвала «агрессивным» и «активным». «Мы понимаем, что есть взаимоконтроль, потому что эти выборы действительно конкурентные, когда отдельные участники процесса не имитируют конкуренцию, а осуществляют ее», – сказала она.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%.