Выборы в Украине состоялись, несмотря на фейки и агрессию России, – наблюдатели Европарламента. Новости

Несмотря на некоторые негативные факторы, в частности влияние со стороны России и распространение фейков, выборы в Украине состоялись. Об этом сегодня, 1 апреля, заявил представитель наблюдателей от Европарламента в международной миссии наблюдателей за выборами в Украине Дариуш Росати, пишет « Радио Свобода » .

Он сказал об этом во время совместной пресс-конференции представителей миссии международных наблюдателей за выборами в Украине в составе представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи НАТО и Европейского парламента 1 апреля в Киеве.

Росати отметил, что наблюдатели видели настоящую конкуренцию между кандидатами на пост президента Украины.

« Выборы состоялись, и состоялись эффективно, несмотря на негативные факторы. Это и распространение фейков, и вооруженная агрессия РФ: тысячи погибших, сотни тысяч – вынужденных переселенцев...», – сказал Росати.

Росати также обратил внимание на нарушения. «Конечно, были зафиксированы некоторые случаи, когда административный ресурс использовался, некоторые кандидаты использовали медиа, чтобы освещать свою кампанию», – отметил Росати.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%.