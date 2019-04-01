На Луганщине КПВВ «Золотое» работает только с украинской стороны, – Лисянский. Новости

В Луганской области контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Золотое» работает только с украинской стороны. С начала года это КПВВ никто со стороны неподконтрольной украинским властям территории (НКТ) не пересекал. Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает «УНН».
По его словам, пропуск людей и автомобилей через КПВВ происходит только со стороны подконтрорльной Украине. «КПВВ "Золотое" функционирует с украинской стороны. Пограничники на месте есть, они работают. Я общался с ними, и они рассказали, что та сторона (со стороны НКТ – ред.) никого не пропускает и не дает людям, чтобы они шли на КПВВ. С украинской стороны, я видел, что КПВВ полностью готово к запуску и вопрос только в той стороне», – сказал Лисянский.
Он отметил, до сих пор с начала года ни один человек с неподконтрольной украинским властям территории Луганщины не пересекал линию разграничения через КПВВ «Золотое».
Напомним, что 24 марта украинская сторона в одностороннем порядке открыла пропуск через единственный автомобильный КПВВ «Золотое», расположенный на линии разграничения в Луганской области. Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что он будет открыт в воскресенье, 24 марта, об этом официально уведомили и Россию. В «ЛНР» попытку открыть КПВВ «Золотое» назвали провокацией. Кроме того они не дали гарантии соблюдения режима прекращения огня.
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