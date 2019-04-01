Обработано 91% протоколов: Лидер укрепился в своих позициях. Новости

Центральная избирательная комиссия обработала 90,70% протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента Украины, прошедших 31 марта.
На данный момент учтено мнение 16 млн 940 тыс. 732 избирателей, что составляет 90,01% принявших участие в голосовании.
По Украине Владимир Зеленский имеет 30,26% голосов, Петр Порошенко – 15,98%, Юлия Тимошенко – 13,36%.
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В разрезе регионов соотношение лидеров гонки остается прежним:
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По Донецкой области обработано 87,53% протоколов – 736 тыс. 476 проголосовавших избирателей, или 87% проголосовавших. Лидером остается Юрий Бойко. А вот Александр Вилкул обошел Порошенко и занял 3-ю позицию.
В Луганской области обработано 68,65% протоколов – 203 тыс. 738 избирателей или 67% проголосовавших. Здесь без изменений – лидирует Бойко, а Вилкул также занял 3-ю позицию.
Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 621 тыс. 197 избирателей, в голосовании приняли участие 63,54%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%.
По данным «Национального экзитпола 2019», в первом туре Владимир Зеленский получил 30,4% голосов, Петр Порошенко – 17,8%, Юлия Тимошенко – 14,2%.
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