В день выборов президента было открыто 61 уголовное дело, – полиция. Новости

В Национальную полицию поступило 2,6 тыс. сообщений о нарушениях во время выборов президента Украины, по которым было открыто 61 уголовное дело. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев во время брифинга по правонарушениям, зарегистрированным начиная с 31 марта, передает «РБК-Украина».

«По состоянию на 14:00 мы 61 уголовное правонарушение занесли в ЕРДР. 61 правонарушение или это 2 605 фактов по статьям. Незаконная агитация – 140 сообщений; фотографирование бюллетеня – 149; подкуп избирателей – 54; повреждение бюллетеня – 38», – сообщил Князев.

По его словам, в день выборов 31 марта и в ночь выборов многие из сообщений о нарушениях не были подтверждены правоохранителями.

Например, в Национальную полицию поступило 18 ложных сообщений о минировании.

«Попытка выноса бюллетеней с участков – 13 фактов зарегистрировано в государстве», – сообщил Князев.