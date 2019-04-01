Бросил гранату в отдыхающих: В Славянске суд приговорил к 9 годам тюрьмы охранника кафе . Новости

В Славянске (Донецкая обл.) суд приговорил к 9 годам и 3 месяцам тюрьмы жителя Лимана, который бросил гранату в сторону отдыхающих в Щурово. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как отмечается, Славянский горрайонный суд вынес обвинительный приговор 55-летнему жителю Лимана, совершившему уголовные правонарушения по ст. 15 п. п. 1, 5, 13 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

В прокуратуре напомнили, что в июле 2018 года, охранник кафе, расположенного на территории одной из баз отдыха в Щурово, находясь в нетрезвом состоянии, решил успокоить компанию, которая устроила драку на танцполе. Поссорившись с одним из участников конфликта, охранник принес из тайника самодельную гранату, и последовал за своим обидчиком.

«Когда отдыхающий вместе со своей сожительницей отошел от площадки, злоумышленник сорвал предохранительное кольцо и бросил устройство в сторону людей. В результате взрыва 39-летнему мужчине нанесен ушиб челюсти, колотые рваные раны туловища и гематомы, а женщине – рваная рана глаза, открытая черепно-мозговая травма с ушибом головного мозга и тяжелая мозговая кома», – говорится в сообщении.

Согласно приговору суда, правонарушитель проведет за решеткой 9 лет и 3 месяца.