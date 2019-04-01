Второй тур выборов президента: В ЦИК озвучили свои действия. Новости

Ко второму туру выборов президента Украины Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должна успеть сделать достаточно серьезные шаги. Об этом сегодня, 1 апреля, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко в эксклюзивном комментарии ТК «Прямой».

«Есть несколько достаточно серьезных вещей, которые ЦИК должна будет выполнить в очень сжатые сроки. Первая серьезная вещь – это формирование окружных избирательных комиссий, а затем окружные вновь сформированные комиссии будут формировать участковые. Сейчас будет изменен принцип формирования этих комиссий. Каждый из кандидатов, который будет включен в бюллетень для повторного голосования, имеет право на одинаковую долю в составе окружных и участковых избирательных комиссий. Окружные избирательные комиссии формируются в составе 14 человек – по 7 от каждого кандидата», – рассказал Радченко.

Он отметил, что это означает, что каждый из кандидатов имеет очень мало времени для того, чтобы собрать свои пулы, и успеть подать представление в ЦИК.

ЦИК, в свою очередь, должна очень быстро их проверить и утвердить. «Следующий момент – это печать избирательных бюллетеней для повторного голосования. Потому что, несмотря на огромное количество информации о том, что ЦИК будто уже заказала и напечатала бюллетени, это не так. Мы будем их только печатать. И третья значительная и серьезная часть работа – это успеть доставить бюллетени на избирательные участки для того, чтобы избиратели опять-таки проголосовали», – добавил Радченко.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%.