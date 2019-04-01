Прозрачно и эффективно: В Евросоюзе дали оценку выборам президента Украины. Новости

В Евросоюзе оценили процесс голосования в первом туре выборов президента Украины как хорошо организованные и такие, что прошли прозрачно и эффективно. Об этом говорится в сообщении спикера Внешней дипломатической службы ЕС сегодня, 1 апреля, сообщает « Интерфакс – Украина » .

В ЕС сослались на опубликованную оценку БДИПЧ ОБСЕ, и дипломаты надеются на свободный и справедливый второй тур. «Согласно миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами, выборы были конкурентными, избиратели имели широкий выбор и явка была значительной. Основные свободы, как правило, соблюдались», – говорится в сообщении, хотя и отмечается, что миссия БДИПЧ «отметила некоторые недостатки, такие, как злоупотребление государственными ресурсами и подкуп избирателей».

Кроме того в ЕС заявили, что «хотя медиа-ландшафт был разнообразен, освещение кампании часто оказывалось предвзятым, а среди участников не было подлинных политических дебатов».

«Тем не менее, день выборов, который был мирным, был оценен в целом положительно и прокладывает путь ко второму туру. Голосование было хорошо организовано, гладко, прозрачно и эффективно, и процедуры в целом соблюдались. Европейский Союз надеется на свободный, справедливый и прозрачный второй тур выборов 21 апреля в соответствии с международными стандартами», – отметили дипломаты в Брюсселе.

В заявлении отмечается важность того, чтобы партии придерживались демократических принципов, уважали волю граждан и «не вызывали ненужной напряженности». «ЕС остается непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы продолжаем поддерживать приверженность Украины делу обеспечения стабильного, процветающего и демократического будущего для всех ее граждан, а Соглашение об ассоциации обеспечивает всеобъемлющие рамки для нашего тесного сотрудничества», – резюмировали в ЕС.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%.