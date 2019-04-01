В Покровске исчезли дети-манекены стоимостью 100 тыс. грн (Видео). Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) исчезли манекены стоимостью 100 тыс. грн. Их зимой приобрели за бюджетные средства. И установили у опасного перекрестка, чтобы на скоростной дороге предупредить водителей о пешеходном переходе.

По словам местного жителя Ивана, на пути в Днепр через Покровск – движение оживленное. Перейти дорогу трудно, даже на пешеходном переходе с ребенком. «Летают, один остановился, второй не видит и пролетел. Машины летают, лежачие полицейские нужно ставить», – сказал он.

На этом участке погибают люди. Чтобы предупредить аварии, зимой здесь установили пластмассовых манекенов. На вид это дети, перебегающие дорогу. Фигуры светились ночью и напоминали водителям, что впереди могут быть пешеходы.

Однако, сейчас на их месте – пусто. Фигуры исчезли. Горожане делают предположения, что произошло. Некоторые решили – их украли. «Куда они и в правду делись, они ж деньги стоят. И даже никто не говорит, где они делись. Были 2 мальчика на этой стороне. Конечно, они нужны, переходили, и они тормозят», – говорит пенсионерка.

Школьница Карина уверена, без манекенов дорогу перейти труднее. Потому что участок плохо освещен, а лежачие полицейские – на полпути. «Водители видели, что стоят манекены и обращали внимание, что надо аккуратно ездить. А сейчас не обращают внимание», – сказала она.

В пресс-службе Покровского городского совета объяснили, что фигуры забрали сами. Для покраски. От комментариев на камеру отказались. Однако обещали – к лету дети-манекены вернутся на свои места.

Источник: ТК «Донбасс»

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