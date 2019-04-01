50% переселенцев не знали, что могут голосовать на выборах президента, – канадские наблюдатели. Новости

В Украине по меньшей мере 50% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) не знали, что они имеют право голоса на выборах президента Украины. Таковы выводы канадской миссии CANADEM по наблюдению за выборами в Украине. Сегодня, 1 апреля, на пресс-конференции была дана начальная оценка избирательного процесса по выборам президента Украины главой миссии CANADEM в Украине Ллойдом Аксуорти, передает «УНИАН».

Так, в миссии считают недостаточными усилия, направленные на распространение информации о процедурах и обеспечение просвещения избирателей на уровне переселенцев.

По данным миссии, ВПЛ демонстрируют низкий уровень осведомленности с их избирательными правами, в частности, ВПЛ старшего возраста, которые, возможно, не имеют доступа к интернету и социальным медиа. «Как наблюдатели канадской миссии, так и лица, работающие с ВПЛ, оценили, что по меньшей мере 50% ВПЛ не знали о том, что они имеют право голоса на выборах, или какова процедура временного изменения адреса голосования», – сообщили в миссии.

В этой связи сказано, что ВПЛ имеют право голоса на президентских выборах 2019 года, однако они обязаны регистрироваться в органе ведения Государственного реестра избирателей и должны повторно пройти этот процесс в случае проведения второго тура выборов. «Законопроект № 6240 "О внесении изменений в некоторые законы Украины (об избирательных правах ВПЛ и других мобильных внутри страны граждан)" имеет целью урегулировать эти вопросы. К сожалению, этот законопроект до сих пор не был рассмотрен в первом чтении, несмотря на то, что он был зарегистрирован в парламенте еще 27 марта 2017 года. Это дополнительное осложнение может потенциально уменьшить явку избирателей из числа той группы граждан, которые и без того сталкиваются с большими трудностями в повседневной жизни», – заявили в миссии.

При этом в миссии отметили, что по состоянию на 25 марта (последняя дата для временного изменения адреса голосования) всего около 6,5% процентов ВПЛ воспользовались такой возможностью.

Напомним, что по данным анализа Гражданского холдинга «Группа влияния» («Группа впливу»), только 8% переселенцев до конечного срока – 25 марта – смогли изменить место голосования для участия в выборах президента Украины.

Как сообщалось ранее, в Украине за время предвыборной кампании переселенцы больше узнали о своих правах.

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