Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов. Новости

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президентом Украины Петра Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании. Между главами государств состоялся телефонный разговор, сообщает сегодня, 1 апреля, пресс-служба Администрации президента.

Были отмечены честность и состязательность избирательного процесса в Украине.

Состоялся также обмен мнениями относительно дальнейших шагов, в частности в рамках Нормандского формата, для активизации мирного процесса по имплементации Минских договоренностей, освобождения заложников Кремля, а также по реализации инициативы по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН на территории неподконтрольного украинской власти Донбасса.

Петр Порошенко поблагодарил немецкого лидера за особое внимание к ситуации в Украине.

Уточняется, что стороны обсудили дальнейшие двусторонние контакты на высшем уровне.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%.