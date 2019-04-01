КИУ объяснил, почему в списках избирателей были данные о «Гиви», «Мотороле» и Януковиче-младшем . Новости

Взорванные командиры незаконных вооруженных формирований (НВФ) Михаил Толстых (по прозвищу «Гиви») и Арсен Павлов («Моторола»), а также покойный сын экс-президента Януковича – Виктор, были в списках избирателей, так как представителям Государственного реестра не удается получить официальную информацию о смерти этих людей. Об этом сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель во время презентации предварительного отчета о ходе выборов президента Украины сегодня, 1 апреля, передает «Укринформ».

«Специфика Государственного реестра в том, что действительно в списках избирателей присутствуют покойные "Гиви", "Моторола" и Янукович-младший. Государственный реестр избирателей не может получить официальную информацию о смерти этих лиц. Поэтому они формально присутствуют. Формально присутствуют и люди, которые умерли за несколько дней до голосования, – это жизнь, и так случается. Поэтому избиратели могли выявлять "мертвых душ"», – отметил Кошель.

В то же время он подчеркнул, что речь идет «не о системных, а о небольших масштабах».

В свою очередь аналитик КИУ Денис Рыбачук добавил, что случаи с «мертвыми душами» в списках редкость. «На самом деле проблемы со списками избирателей имели место на этих выборах во время дня голосования. В частности, мы имеем основания говорить о нескольких таких фактах. Но при этом следует понимать, что мы не имеем оснований говорить о миллионах "мертвых душ", которые могли каким-то образом "проголосовать" в день выборов – то есть такой ситуации нет», – уточнил Рыбачук.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%.