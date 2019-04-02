В Покровске переселенцы смогут получить временное жилье: Какие необходимы документы. Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) переселенцы, стоящие на учете, могут получить временное социальное жилье. Квартиры предоставляются на 1 год с возможностью продления срока проживания до 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба Покровского городского совета.

«В конце 2018 года Покровский городской совет приобрел 9 квартир в рамках бюджетной программы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ). Эти жилые помещения планируется распределить между внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) уже в течение мая 2019 года», – говорится в сообщении.

Уточняется, что есть два главных условия для получения социального жилья:

отсутствие других пригодных для проживания квартир у ВПЛ и членов их семьи в других регионах, чем неподконтрольная украинским властям территория (НКТ);

совокупный доход семьи недостаточен для приобретения или аренды другого жилья.

Для участия в распределении квартир, переселенцам необходимо с 1 по 30 апреля 2019 года обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) с пакетом документов. В частности, необходимо предоставить:

заявление с подписями всех совершеннолетних членов семьи;

копии документов, подтверждающих личность заявителя и всех членов семьи;

копии идентификационных кодов всех членов семьи;

копии справок о постановке на учет внутренне перемещенных лиц, выданных Управлением труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Покровского городского совета Донецкой области;

копии документов, подтверждающих семейные связи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.);

справку о доходах за последние шесть месяцев на каждого члена семьи (заработная плата, пенсия, пособие и т.п.);

выписку из государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запрета отчуждения объектов недвижимого имущества по субъекту.

Также отмечается, что семьи, в которых есть несовершеннолетние дети, беременные женщины, лица, потерявшие работоспособность, лица пенсионного возраста, участники боевых действий, будут иметь больше оснований получить социальное жилье. В этом случае, помимо основного пакета документов, необходимо предоставить:

справку с места работы о занимаемой должности на каждого работающего члена семьи (справка о пребывании на учете в центре занятости и т.д.);

документ или копию документа удостоверяющего, что один из родителей воспитывает ребенка самостоятельно;

справку или копию удостоверения, о том, что один из родителей несовершеннолетнего ребенка погиб (пропал без вести) в районе проведения антитеррористической операции (АТО), боевых действий или вооруженного конфликта или умер вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в районе проведения АТО, боевых действий или вооруженного конфликта, а также вследствие заболевания, полученного в период участия в АТО;

справку или копию свидетельства о том, что в составе семьи есть несовершеннолетние дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов (в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 05.04.2017 № 268 «Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов»);

справку или копию свидетельства о том, что в составе семьи есть несовершеннолетние дети с инвалидностью;

справку или копию свидетельства о том, что в составе семьи есть лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

справку или копию свидетельства о том, что в составе семьи есть лица, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы I, II категории;

справку о том, что в составе семьи есть беременные женщины;

справку или копию свидетельства о том, что в составе семьи есть лица пенсионного возраста;

справку или копию свидетельства о том, что в составе семьи есть лица с инвалидностью;

справку Управления труда и социальной защиты населения о получении государственной помощи малообеспеченным семьям;

ходатайство предприятия, учреждения, организации коммунальной или государственной собственности.

По информации горсовета, заявления будут приниматься в течение апреля этого года. В мае 2019 года они будут рассмотрены Комиссией по распределению и предоставлению жилых помещений для временного проживания ВПЛ в Покровске.

Если обстоятельства, которые дают право на получение жилья меняются, переселенец в течение 7 рабочих дней должен уведомить Комиссию о таких изменениях.

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