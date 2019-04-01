Совет ОБСЕ продлил мандат спецмиссии в Украине, – заявление МИД Украины. Новости

В ответ на обращение Украины от 29 марта 2019 года Постоянный Совет ОБСЕ принял решение о продлении на 12 месяцев до 31 марта 2020 года мандата СММ в Украине, который распространяется на всю территорию Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и г. Севастополь. Об этом сообщается в комментарии МИД Украины сегодня, 1 апреля.

«Отмечая важную роль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) в Украине в содействии мирному урегулированию ситуации в Донбассе на основе уважения независимости, суверенитета, политического единства и территориальной целостности Украины, Министерство иностранных дел Украины приветствует решение Постоянного Совета ОБСЕ о продлении мандата CММ», – говорится в сообщении.

Уточняется, что Украина поддерживает дальнейшее укрепление СММ человеческими ресурсами и техническими средствами с целью обеспечения эффективного наблюдения за выполнением Минских соглашений для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, мониторинга и отчетности в рамках своего мандата о ситуации по дальнейшей милитаризации Крыма и ограничения свободы мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. «Еще раз призываем Российскую Федерацию обеспечить беспрепятственный доступ и свободу передвижения наблюдателей Миссии на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, включая временно неконтролируемую участок российско-украинской государственной границы, а также оккупированный Крым», – отмечается в сообщении.