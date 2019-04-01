Из России пытались получить допуск к системе ЦИК, – Аваков. Новости

Из России пытаются получить доступ к системе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает «Радіо Свобода».

«Мы видим попытки с некоторых IP-адресов получить доступ к системе Центральной избирательной комиссии. Эти IP-адреса – и из России, и те, что находятся в Киеве. ЦИК и наши специалисты защищают и блокируют эти адреса, пока нет поводов говорить о возможности дискредитации выборов», – сказал Аваков.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%.