В большой семье – большая мечта: Как обживаются на новом месте переселенцы из Луганщины (Видео). Новости

В семье переселенцев из Луганской области Белоусовых воспитываются 9 детей, лишенных родительской заботы. В этой дружной семье поддерживают друг друга и совместными усилиями строят собственный дом на новом месте.

Когда-то семья Белоусовых состояла только из мужа и жены. Но когда супруги поняли, что не смогут иметь собственных детей, – решили брать сирот на воспитание. «Из года в год, когда чувствовали и слышали по себе – принимались дети в семью. У нас сейчас 9 детей. И пятеро вышли, уже устроившись в жизни», – рассказал отец-воспитатель Виктор Белоусов.

Виктор и Раиса – сами из многодетных семей. «У жены в семье 13 детей, я у мамы самый последний ребенок – десятый», – сказал Виктор Белоусов.

Из Луганской области Белоусовы выехали летом 2014 года в Черниговскую область. «Теперь некуда возвращаться. Половина всего того, что у нас там было и есть, – оно разбито, разгромлено», – поделился отец-воспитатель.

Через несколько лет осели в селе Великая Старица, под Киевом. В этом доме временно. Дети помогли обжиться на новом месте. Теперь у каждого – свои обязанности. «Кто-то моет посуду, кто-то заметает, в своих комнатах они убирают сами, без предупреждения», – сказала мать-воспитатель Раиса Белоусова.

В доме живет и старший ребенок супругов – 25-летняя Аня. Вместе с мужем и маленькой дочкой. Уже полна мыслей, как и самой взять в семью воспитанников. «Я очень хочу взять еще деток, несмотря на то, что у меня маленький свой ребенок, мне хочется еще других детей. Я знаю, что у меня будет большая семья», – поделилась она.

У этой дружной семьи есть большая мечта – построить собственный дом. «От фундамента – стены и до самой крыши, и крышу крыли – это все своими силами», – сказал Виктор Белоусов.

В новом доме каждый ребенок будет иметь собственную комнату.

Воспитывать детей-сирот – сложно, и чтобы всегда иметь ответы на их вопросы – собственного опыта может не хватить. Родителям помогают специальные мероприятия. Много нового узнают на тренингах, организованных Фондом Рината Ахметова. Благодаря проектам Фонда родители-воспитатели имеют поддержку, а дети, лишенные родительской заботы, – новые семьи. Всего при содействии портала «Сиротству – нет!» устроено в семьи уже более 9 тысяч детей.

Источник: ТК «Донбасс»