Розетки, кондиционеры, биотуалеты: Из Киева в Мариуполь впервые отправился ночной экспресс (Видео). Новости

В минувшие выходные из Киева в Мариуполь (Донецкая обл.) отправился скоростной поезд. Теперь путешествие будет короче на два часа. В «Укрзализыце» пояснили, что вагоны в поезде не новые, а капитально отремонтированы.

В новом отремонтированном поезде, состоящем из 10 вагонов, на полу – шумоизоляционные покрытия, на окнах – роллеты из огнеупорной ткани. В поезде также есть розетки, кондиционеры и биотуалеты. «У нас есть видеонаблюдение, в каждом вагоне все фиксируется. Есть холодильники, кофе-машины, тоже в каждом вагоне», – рассказала начальник поезда Лилия Капустина.

Вагоны в поезде трех категорий – плацкарт, купе и люкс. Всего экспресс «Киев-Мариуполь» может вместить 354 пассажира.

Как рассказали в «Укрзализныце», вагоны в поезде отремонтировали, а интерьер обновили. «Реконструкция вагона-купе стоит 9,5 млн грн. А приобретение нового вагона на Крюковском вагоностроительном заводе стоит примерно 26,7 млн. То есть это достаточно существенная экономия», – пояснил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

На пути в Мариуполь поезд останавливается на 4-х станциях. В Министерстве инфраструктуры обещают, что вскоре добраться до города будет еще легче. «Построить новый автобан, который соединит Мариуполь и Бердянск с Николаевом и Херсоном. Существенные инвестиции ожидаются со стороны также Европейского союза в расширении железнодорожного пути нправления Мариуполь – Запорожье и его электрификации. Для того, чтобы путешествовать из Киева в Мариуполь можно было не только в спальных вагонах, но и удобными интерсити-плюс», – рассказал Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Одним из первых пассажиров ночного экспресса стал мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Поезд прибыл в Мариуполь утром. В пути был 14 часов 45 минут. Мэр изменения оценил и заверил – это еще не все.

«Я уверен, ближе к осени этот поезд действительно будет идти те долгожданные 12 часов, которые мы ставили перед собой как задачу. Мы также ожидаем, что поезд будет идти не через день, а каждый день», – отметил Бойченко.

Самый дешевый билет на ночной экспресс «Киев-Мариуполь» стоит до 500 грн, а самый дорогой – более 2 тыс. грн.

Источник: ТК «Сигма»