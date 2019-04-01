Есть угроза, что переселенцы не смогут проголосовать во втором туре, – ОПОРА. Новости

Очень важно, чтобы Центральная избирательная комиссия как можно скорее объявила результаты первого тура выборов президента Украины и официально объявила о повторном голосовании, чтобы граждане успели сменить место голосования. Такое мнение выразила председатель правления Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская в эфире «Громадьского».

«По факту, второго тура юридически не существует без завершения процедур первого. Проблема в том, что если перед первым было 65 дней на изменение места временного голосования без изменения избирательного адреса, а сейчас может быть 5. А это 316 тыс. чел., из которых большое количество переселенцев. 24% граждан, проживающих не по месту регистрации, они все просто не успеют быть включенными в процесс, который важен для всей страны», – сказала Айвазовская.

По ее мнению, явка может быть даже больше, чем в первом туре, но это имеет процедурные проблемы.

«Второй вопрос, это, например, голосования избирателей по зарубежному избирательному округу ... За границей около 4 миллионов граждан. На консульском учете находится до полумиллиона, которые также включаются в списки избирателей», – отметила председатель правления «ОПОРЫ».

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%.