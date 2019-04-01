В Мариуполе запустили новый автобусный маршрут (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) новый автобусный маршрут 67 Т соединит Левобережье с прилегающими селами, в частности с Пионерским и Приморским. Теперь добраться из села Виноградное в Мариуполь станет легче.

По словам жителей Виноградного, у них две проблемы: нет фонарей на центральной улице и только один автобус, который курсирует раз в полтора часа. Местная жительница Александра Дьяченко жалуется, что при необходимости невозможно попасть ни в больницу, ни на работу.

«Автобус забит, еле-еле влезаешь, а если поломается, то пешком из Сопино, с Алексеевки добираться в город на работу, в училище, везде. Я думаю, что это непорядок», – делится Александра.

Как отметил житель Виноградного, студент техникума Александр Цвика, дойти до учебного заведения пешком быстрее, чем дождаться автобуса. «Наверно три километра прохожу, от дома до техникума, потом обратно», – уточняет он.

Еще одна жительница села Светлана Костина, рассказывает, что уже прекратила ездить в Мариуполь за лекарствами, продуктами, вещами для дочери, потому что очень неудобно.

«Один автобус это просто нереально. Сегодня первый день ходят два автобуса. Но вот, наверное, не урегулировано расписание, потому что один прошел, минут через 10 второй. Было бы лучше, чтобы они встречались, так было бы легче», – считает Светлана.

В профильном департаменте пояснили, что с сегодняшнего дня запускают дополнительный маршрут – 67 Т. Три месяца он будет курсировать в тестовом режиме.

«Он обкатывается, будут вноситься соответствующие изменения, то есть, если необходимо жителям, то будет корректироваться график», – рассказал начальник отдела Департамента транспорта Никита Бирюков.

По словам и. о. главы Виноградненского сельского совета Тамары Круликовской, жители рады новому маршруту.

«Мы очень рады этому, потому что большинство наших жителей работают в Мариуполе, им очень удобно будет добираться в школы, в техникумы, на рабочие места», – уточнила Тамара Круликовская.

Автобус в день делает 8 рейсов.

Источник: ТК «Сигма»