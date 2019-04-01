Обработано 95% протоколов: На Донбассе у Порошенко остался один округ. Новости

Центральная избирательная комиссия обработала 95,14% протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента Украины, прошедших 31 марта.
На данный момент учтено мнение 17 млн 902 тыс. 573 избирателей, что составляет 95,12% принявших участие в голосовании.
По Украине Владимир Зеленский имеет 30,23% голосов, Петр Порошенко – 15,94%, Юлия Тимошенко – 13,40%.
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В разрезе регионов за Зеленским – 20 областей, за Порошенко и Бойко – по 2, за Юлией Тимошенко – 1.
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По Донецкой области обработано 95,70% протоколов – 809 954 проголосовавших избирателей, или 95,34% проголосовавших. Лидерство сохраняет Юрий Бойко.
Если первоначально Петр Порошенко удерживал на Донетчине два округа, то теперь за ним остался лишь № 52 (из подконтрольной Украине территории – Торецк и часть Бахмутского района) – 42,71%. Но по данному округу обработано всего 58,98% протоколов.
В Луганской области обработано 80,41% протоколов – 237 856 избирателей или 78,68% проголосовавших. Здесь без изменений – по всем округам лидирует Бойко.
Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 621 тыс. 197 избирателей, в голосовании приняли участие 63,54%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.
По данным «Национального экзитпола 2019», в первом туре Владимир Зеленский получил 30,4% голосов, Петр Порошенко – 17,8%, Юлия Тимошенко – 14,2%.
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