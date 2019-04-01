Выборы-2019: В конгрессе США приветствуют Украину . Новости

Сенатор-демократ Боб Менендес приветствовал Украину в связи с успешным завершением первого тура президентских выборов. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном сегодня, 1 апреля, на сайте комитета сената США по международным отношениям, пишет « Интерфакс – Украина » .

« Я поздравляю народ Украины с успешными выборами в воскресенье. Международные наблюдатели подтвердили, что избиратели могли свободно реализовать право выбрать из широкого списка представленных кандидатов, которые также могли свободно вести предвыборную борьбу » , – заявил Менендес.

« В то время как страна готовится ко второму туру выборов, я призываю двух кандидатов в течение нескольких недель вступить в существенный диалог с украинским народом, чтобы избиратели могли сделать наиболее осознанный выбор президента. Помимо всего прочего, избиратели должны выслушать позиции кандидатов насчет противодействия России, а также о планах насчет серьезной борьбы с коррупцией » , – отмечается в документе.

При этом Менендес подчеркнул, что, по его мнению, Украина продемонстрировала более свободный и открытый избирательный процесс по сравнению с Россией.

В свою очередь, сенатор-республиканец Роб Портман также заявил, что прошедший первый тур выборов на Украине был честным. « Я воодушевлен тем, как спокойно и честно прошел первый тур президентских выборов на Украине. Я призываю кандидатов и международное сообщество уважать избирательный процесс » , – написал Портман в Twitter.

Комитет палаты представителей США по иностранным делам ранее поздравил Украину с завершением голосования на президентских выборах. « Честные и открытые выборы являются наиболее важной частью любой демократии » , – подчеркивается в Twitter комитета.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%.