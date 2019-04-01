В Мариуполе суд приговорил мужчину к 9 годам тюрьмы за убийство знакомого. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) мужчину, виновного в умышленном убийстве знакомого, суд приговорил к 9 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что Орджоникидзевский районный суд Мариуполя признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Как установлено следствием, вечером 1 января 2017 года в Приморском районе Мариуполя 48-летний бездомный мужчина, находясь в доме своего знакомого, распивал вместе с ним алкогольные напитки. Впоследствии между приятелями возникла ссора, в ходе которой гость схватил молоток и нанес оппоненту многочисленные удары по голове. От полученных тяжелых черепно-мозговых травм, 75-летний хозяин скончался на месте.

«Согласившись с позицией прокуратуры, суд назначил виновнику умышленного убийства наказание в виде 9 лет за решеткой», – сказано в сообщении.